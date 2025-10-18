Меню
Киноафиша
Жетысай, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Назад в 90-ые. Мен оралам
Расписание сеансов Назад в 90-ые. Мен оралам, 2025 в Жетысай
18 октября 2025
Расписание сеансов Назад в 90-ые. Мен оралам, 18 октября 2025 в Жетысай
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
16
Завтра
17
сб
18
вс
19
пн
20
вт
21
ср
22
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Назад в 90-ые. Мен оралам»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoalem
г. Жетысай, ул. Ауэзова, 16
2D
14:45
от 2700 ₸
20:20
от 2700 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Черный телефон 2
Отзывы
2025, США, ужасы
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Назад в 90-ые. Мен оралам
Отзывы
2025, Казахстан, мелодрама
Керексин
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Ифрит 2
Отзывы
2025, Кыргызстан, ужасы
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Деймон Таргариен жив? Фанатская теория объясняет, почему он мог стать Трехглазым вороном
За что героя ДиКаприо хотела убить дочь? Что значило письмо в конце? Финал «Битвы за битвой» ответов не дает – объясняем сами
Поттер так ненавидел Снейпа, что Рон едва не погиб в «Принце-полукровке»: абсурдный момент фаны игнорировали 15 лет
В СССР (да и сейчас) в «Афоне» не видим ничего такого: а вот американцы разгадали тайное послание Данелии – оно мрачное
Худший сезон «Мосгаза» плох настолько, что хороших отзывов о нем нет вообще: а ведь рейтинг выше, чем у «Розыгрыша»
От Москвы в кадре только Патриаршие: где Бортко снимал свой легендарный сериал «Мастер и Маргарита»
В фильмах этого не показали, а зря: что делал Бильбо Бэггинс все эти годы между «Хоббитом» и «Властелином колец»
Собрали все, что известно о новом сезоне «Маши и Медведя»: где смотреть, сколько серий, какой хронометраж и что ждет героев
Зрители мечтали увидеть аналог «Невского», но «Васька» завернул не туда — первые реакции на новый сериал НТВ
Живи, умри, повтори: новая «Грань будущего» выходит уже в январе — без Тома Круза, но с эпичным первым трейлером
Скажите спасибо Зендее: в «Шрэке 5» вернется лучший злодей в истории франшизы – и таким вы его еще точно не видели
Хотите детектив, где финал выбивает почву из-под ног? Выбирайте из этой десятки — все с рейтингом выше 7.8
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667