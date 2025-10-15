Меню
Киноафиша
Фильмы
Таинственная девушка
Расписание сеансов Таинственная девушка, 2025 в Жетысай
15 октября 2025
Расписание сеансов Таинственная девушка, 15 октября 2025 в Жетысай
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
11
вс
12
пн
13
вт
14
ср
15
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Таинственная девушка»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoalem
г. Жетысай, ул. Ауэзова, 16
2D
12:45
от 2300 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Ифрит 2
Отзывы
2025, Кыргызстан, ужасы
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Керексин
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
