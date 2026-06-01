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Киноафиша Фильмы Закулисье реальности Расписание сеансов Закулисье реальности, 2026 в Жетысай 11 июня 2026

Расписание сеансов Закулисье реальности, 11 июня 2026 в Жетысай

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 11 пт 12 сб 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс фильма «Закулисье реальности»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoalem г. Жетысай, ул. Ауэзова, 16
2D
10:50 от 2200 ₸ 16:20 от 2200 ₸
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Закулисье реальности
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