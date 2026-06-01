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Киноафиша Фильмы Закулисье реальности Расписание сеансов Закулисье реальности, 2026 в Жетысай 7 июня 2026

Расписание сеансов Закулисье реальности, 7 июня 2026 в Жетысай

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс фильма «Закулисье реальности»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoalem г. Жетысай, ул. Ауэзова, 16
2D
10:10 от 2800 ₸ 17:00 от 2800 ₸
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Пассажир
Пассажир
2026, США, ужасы
Кассандра
Кассандра
2026, Кыргызстан, триллер
Папасының қызы
Папасының қызы
2026, Казахстан, комедия
Құт
Құт
2026, Казахстан, драма
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