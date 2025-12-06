После «Как приручить лису» и «Аутсорс» новый тяжелый сериал от Okko: проект с Серебряковым напоминает «Одни из нас» — уровень тревожности не меньше

Идею с Москвой отмели сразу: где снимали сериал «Черное облако»?

Среди громких российских проектов 4 место в топе ИВИ занял этот турецкий сериал: опередил даже «Акушера» и «Скорую помощь»

Прошло столько лет, а эти моменты словно врезались в память: 5 самых жестоких и эффектных смертей в «Игре престолов»

Стриминг назвал дату премьеры 5 (и финального) сезона «Пацанов» — и стало понятно, почему актеры предупреждали о мясорубке

Такое случилось впервые за все годы: «Очень странные дела» установили рекорд на Netflix – и это даже не 59 600 000 просмотров за неделю

Пока зрители ждут «Первый отдел»: на НТВ готовят два новых сериала-детектива с Иваном Колесниковым

Спартака убили на Везувии, а Ашура сделали господином: зачем создатели приквела «Спартака» жестко перекроили историю

Антон Васильев вне «Невского»: свежие сериалы, где он не только полицейский, а подозреваемый, любовник, хореограф и воин

Новые «Мстители» с Локи во главе хаоса: что показали на закрытой презентации Disney и почему состав команды ошеломил даже старожилов Marvel

Кто на самом деле всех убил в «Чёрном облаке»: финал, который переворачивает весь сериал