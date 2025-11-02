Меню
Киноафиша Фильмы Оболочка Расписание сеансов Оболочка, 2024 в Жетысай 2 ноября 2025

Расписание сеансов Оболочка, 2 ноября 2025 в Жетысай

Вся информация о фильме
Завтра 1 вс 2 пн 3 вт 4 ср 5
Kinoalem г. Жетысай, ул. Ауэзова, 16
2D
10:00 от 2700 ₸ 16:30 от 2700 ₸
Оболочка
Оболочка
2024, США, ужасы, триллер
Волшебный домик Габби в кино
Волшебный домик Габби в кино
2025, США, приключения, анимация, комедия
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Сыныптас
Сыныптас
2025, Казахстан, комедия
Назад в 90-ые. Мен оралам
Назад в 90-ые. Мен оралам
2025, Казахстан, мелодрама
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
