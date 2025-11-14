Меню
Киноафиша Фильмы Бегущий человек Расписание сеансов Бегущий человек, 2025 в Жетысай 14 ноября 2025

Расписание сеансов Бегущий человек, 14 ноября 2025 в Жетысай

Завтра 14 сб 15 вс 16 пн 17 вт 18 ср 19
Как купить билеты на сеанс фильма «Бегущий человек»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoalem г. Жетысай, ул. Ауэзова, 16
2D
12:00 от 2500 ₸ 16:20 от 2500 ₸
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Бегущий человек
Бегущий человек
2025, США, фантастика
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
