Киноафиша Фильмы Соңғы махаббат Расписание сеансов Соңғы махаббат, 2026 в Жаркенте

Расписание сеансов Соңғы махаббат, 2026 в Жаркенте

Расписание сеансов в городе Талдыкорган

Сегодня 8
Атамекен cinema г. Талдыкорган, ул. Кабанбай-батыра, 54
2D
15:50 от 2000 ₸ 20:25 от 2000 ₸ 21:45 от 2000 ₸
Полное расписание и билеты
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Ол сен емес
2026, Казахстан, комедия
Невеста!
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Мама
2026, Казахстан, драма
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
Соңғы махаббат
2026, Казахстан, мелодрама
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
