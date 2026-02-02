Меню
Киноафиша
Жаркент, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Құшақташы мама
Расписание сеансов Құшақташы мама, 2026 в Жаркенте
Расписание сеансов Құшақташы мама, 2026 в Жаркенте
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
2
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Құшақташы мама»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Zharkent Cinema
г. Жаркент, ул. Пушкина, 10
2D, KZ
19:40
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Қолымнан ұста
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667