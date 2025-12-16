Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Мастер Расписание сеансов Мастер, 2025 в Жаркенте

Расписание сеансов Мастер, 2025 в Жаркенте

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 16
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Мастер»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Zharkent Cinema г. Жаркент, ул. Пушкина, 10
2D, RU
23:20 от 2000 ₸
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Super курьер
Super курьер
2025, Казахстан, комедия, приключения
Мастер
Мастер
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
«Не тот нос, не тот голос»: почему любая новая версия «Буратино» обречена на критику
Затерялся среди сезонов «Невского» и «Скорой помощи»: этот достойный сериал от НТВ мало кто заметил, но фанаты пересматривают его уже 7 лет
Пока «Этерна» на паузе: «Кинопоиск» представил тизер сериала «Очарованные» — мрачное фэнтези с Подкаминской
Шаламе раскрыл главную интригу «Дюны» — Пол Атрейдес не будет прежним: «Должен произойти заметный сдвиг в его характере»
Вин Дизель раскрыл один из главных секретов «Форсажа 11»: в фильме появится известный спортсмен
Нюша и Бараш никогда не будут вместе: создатели «Смешариков» объяснили, почему так
Почему зрители не ждут нового «Балабола»? Хит НТВ скатился — раньше был цепляющий детектив, а сейчас черти что
Критики Variety Арамиде Тинубу и Элисон Герман выбрали лучшие сериалы 2025 года: два разных рейтинга и неожиданные совпадения
Где именно снимали «Волшебный участок 2» и почему сериал переехал в Петербург? Чем Москва не угодила?
4 российских сериала стартуют 15 декабря на НТВ, ТНТ и PREMIER: Аронова и другие скрасят ожидание праздника
В духе «Симпсонов», но про российскую реальность: 20 декабря выходит мультсериал «Русская семейка» — есть трейлер (видео)
Почему хоббиты носят одежду, но не носят обувь? Толкин объяснил этот странный парадокс
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше