Киноафиша
Фильмы
Пять ночей с Фредди 2
Расписание сеансов Пять ночей с Фредди 2, 2025 в Жаркенте
Расписание сеансов Пять ночей с Фредди 2, 2025 в Жаркенте
Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Пять ночей с Фредди 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
20:50
от 400 ₸
Zharkent Cinema
г. Жаркент, ул. Пушкина, 10
2D, RU
23:00
от 1200 ₸
Онлайн
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Почему именно 6 ноября? Теория о 5 сезоне «Очень странных дел» меняет представление о Генри — раскрываем важный спойлер
8 премьер на НТВ, которые могут выстрелить после «Скорой помощи 8» — не франшизы и не повторы
«В своем мастерстве превзошел сам себя»: 2 сезон «Золотого дна» только вышел, а уже понятно — все держится на этом актере
Всего одно действие Финника чуть не разрушило план повстанцев в «Голодных играх»: странно, что Сноу этого не заметил
«Это что, портал в 2013?!»: много крови, много мата, много наготы — посмотрела «Спартак: Дом Ашура» и хочу еще одну серию
«Этому фильму я ставлю 1 из 10»: военный эксперт в пух и прах разнес легендарную битву из «Властелина колец»
Почему все наложницы в гареме боялись ссылки в Старый дворец: эта фраза в «Великолепном веке» — почти приговор
Во втором сезоне «Фриерен» ставки будут в разы выше: рассказываем, что известно о сюжете и дате выхода — уже скоро
В конце 2025-го это кажется нереальным: так мог ли Лукашин в «Иронии судьбы» полететь в самолете по чужому билету
В кинотеатрах этот фильм собрал всего 33 млн долларов и получил звание главного провала 2024 года: зато сейчас его смотрят запоем
Адская смерть если не от холода, то от голода: почему в «Игре престолов» такая длинная зима — вопреки здравому смыслу
Две легенды в главных ролях, но критики поставили 25% на Rotten Tomatoes: почему провалился громкий зимний хит Netflix
