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Когда солнце взойдет с запада
Расписание сеансов Когда солнце взойдет с запада, 2027 в Жанаозене
20 июня 2026
Расписание сеансов Когда солнце взойдет с запада, 20 июня 2026 в Жанаозене
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Как купить билеты на сеанс фильма «Когда солнце взойдет с запада»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
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20:50
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Низкая цена
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Жалын 3D
г. Жанаозен, 3А мкрн, здание кинотеатра «Жалын»
2D, KZ
22:00
от 1200 ₸
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