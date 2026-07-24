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Дни Сакамото
Расписание Дни Сакамото (2026) в Жанаозене на сегодня
Расписание Дни Сакамото (2026) в Жанаозене на сегодня
Дни Сакамото
Игровая экранизация манги и аниме о толстеньком семьянине, который вынужден вспомнить о своем криминальном прошлом
боевик, комедия, криминал
2026 / Япония
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RU
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Время
Кинотеатр
Kinoplexx 7 Saya Park
г. Актау, ТРЦ Saya Park, мкр. 10, 2 этаж
2D, RU
19:40
от 3400 ₸
22:00
от 3400 ₸
Kinoplexx Aktau
г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау»
2D, RU
19:10
от 3000 ₸
Nar Cinema
ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, RU
16:05
от 1400 ₸
19:50
от 1500 ₸
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