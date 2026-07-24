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Киноафиша Фильмы Дни Сакамото Расписание Дни Сакамото (2026) в Жанаозене на сегодня

Расписание Дни Сакамото (2026) в Жанаозене на сегодня

Дни Сакамото
Дни Сакамото Игровая экранизация манги и аниме о толстеньком семьянине, который вынужден вспомнить о своем криминальном прошлом боевик, комедия, криминал 2026 / Япония
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Вся информация о фильме
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Расписание сеансов в городе Актау

Сегодня 24 Завтра 25 вс 26 пн 27 вт 28 ср 29
Формат сеанса
Группировать сеансы
Kinoplexx 7 Saya Park г. Актау, ТРЦ Saya Park, мкр. 10, 2 этаж
2D, RU
19:40 от 3400 ₸ 22:00 от 3400 ₸
Kinoplexx Aktau г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау»
2D, RU
19:10 от 3000 ₸
Nar Cinema ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, RU
16:05 от 1400 ₸ 19:50 от 1500 ₸
Полное расписание и билеты
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Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Степь
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2022, Казахстан, драма
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