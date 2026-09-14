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Киноафиша Фильмы Надежда Расписание Надежда (2026) в Жанаозене на сегодня

Расписание Надежда (2026) в Жанаозене на сегодня

Надежда
Надежда В южнокорейской деревне появляется загадочный монстр, по следу которого идут полицейские и охотники боевик, ужасы, детектив 2026 / Южная Корея
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Расписание сеансов в городе Актау

Сегодня 14 Завтра 15 ср 16
Формат сеанса
Группировать сеансы
Kinoplexx 7 Saya Park г. Актау, ТРЦ Saya Park, мкр. 10, 2 этаж
2D, RU
23:40 от 2200 ₸
Kinoplexx Aktau г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау»
2D, RU
22:30 от 2200 ₸
Nar Cinema ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, RU
16:00 от 1000 ₸ 23:40 от 5000 ₸
Полное расписание и билеты
14 күн
14 күн
2026, Казахстан, комедия
Вышка 2
Вышка 2
2026, США, приключения, драма
Фамилия
Фамилия
2026, Казахстан, драма, криминал
38 соңғы нүкте
38 соңғы нүкте
2026, Казахстан, катастрофа, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
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