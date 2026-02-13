Меню
Расписание сеансов Ғашықпын саған, 2026 в Жанаозене 14 февраля 2026

Расписание сеансов Ғашықпын саған, 14 февраля 2026 в Жанаозене

Вся информация о фильме
Жалын 3D г. Жанаозен, 3А мкрн, здание кинотеатра «Жалын»
2D, KZ
20:05 от 1200 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
