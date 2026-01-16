Меню
Киноафиша
Жанаозен, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Жұмақтан билет
Расписание сеансов Жұмақтан билет, 2026 в Жанаозене
19 января 2026
Расписание сеансов Жұмақтан билет, 19 января 2026 в Жанаозене
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
16
Завтра
17
вс
18
пн
19
вт
20
ср
21
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Жұмақтан билет»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Жалын 3D
г. Жанаозен, 3А мкрн, здание кинотеатра «Жалын»
2D, KZ
19:00
от 1100 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Акыркы дем
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Гипноз
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
28 лет спустя: Храм из костей
Отзывы
2026, США, ужасы
Убойная суббота
Отзывы
2025, США / Канада, боевик, комедия
Жұмақтан билет
Отзывы
2026, Казахстан, комедия, драма
Жуткая тайна «Маши и Медведя»: куда исчезли курицы из первой серии — есть две версии и одна из них очень печальная
«Вестерос может быть интересен и без масштабных войн и драконьего огня»: вот чем новинка «Рыцарь Семи Королевств» лучше «Игры престолов»
«В какой семье ужинали картошкой в мундире?»: зрители разобрали сериал «За полчаса до весны» про «Песняров» на молекулы
Самый громкий ретродетектив возвращается на экраны: в касте — Александрова и Мерзликин, но это не «Мосгаз», а круче
11 часов это не предел: Питер Джексон наконец прокомментировал слух о самой большой версии «Властелина колец»
Один из самых обсуждаемых фильмов 2025 года вышел в цифре: вот где сейчас показывают «Авиатор» с Хабенским и Горбатовым
2026 год только начался, а стриминги уже выдали 3 хита, которые не отпускают до финальных титров: идеальны на вечер
Всего 3 часа 30 минут, а этот мини-сериал уже считают главным открытием 2026 года: Netflix высоко задрал планку для детективов
Во 2 сезоне «Оно: Добро пожаловать в Дерри» мы наконец-то узнаем всю правду о Пеннивайзе: спойлеры от самого Билла Скарсгарда
Не отпускает после «Переходного возраста»? Понимаю как никто! Эти сериалы стоит включить следующими
Этот момент в «Кольцах власти» напугал меня до жути: сильнее логова Шелоб и полчищ орков во «Властелине колец»
Жива ли Макс в финале «Очень странных дел»? Если вы не боитесь спойлеров и не смотрели сериал до конца, вот честный ответ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667