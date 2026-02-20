Меню
Фильмы
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Расписание сеансов Рай под ногами матерей 2: Письмо матери, 2025 в Жанаозене
24 февраля 2026
Расписание сеансов Рай под ногами матерей 2: Письмо матери, 24 февраля 2026 в Жанаозене
Сегодня
20
Завтра
21
вс
22
пн
23
вт
24
ср
25
Жалын 3D
г. Жанаозен, 3А мкрн, здание кинотеатра «Жалын»
2D, KZ
15:05
от 900 ₸
22:00
от 1200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Железо
Отзывы
2026, Казахстан, драма
