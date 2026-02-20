Меню
Киноафиша
Фильмы
Верни меня из мёртвых
Расписание сеансов Верни меня из мёртвых, 2025 в Жанаозене
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Расписание сеансов в городе Актау
Сегодня
20
Завтра
21
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Kinoplexx Aktau
г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау»
2D, RU
00:10
от 2800 ₸
Полное расписание и билеты
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Железо
Отзывы
2026, Казахстан, драма
