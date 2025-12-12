Меню
Bayguys
Расписание сеансов Bayguys, 2025 в Жанаозене
14 декабря 2025
Расписание сеансов Bayguys, 14 декабря 2025 в Жанаозене
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
12
Завтра
13
вс
14
пн
15
вт
16
ср
17
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Bayguys»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Жалын 3D
г. Жанаозен, 3А мкрн, здание кинотеатра «Жалын»
2D, KZ
18:40
от 1000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Какого ты рода?
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
План «Ш»
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Bayguys
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Крушитель
Отзывы
2025, США, биография, драма
