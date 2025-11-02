Меню
Фильмы
Әкеңнің баласы
Расписание сеансов Әкеңнің баласы, 2025 в Жанаозене
2 ноября 2025
Расписание сеансов Әкеңнің баласы, 2 ноября 2025 в Жанаозене
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
31
Завтра
1
вс
2
пн
3
вт
4
ср
5
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Әкеңнің баласы»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Жалын 3D
г. Жанаозен, 3А мкрн, здание кинотеатра «Жалын»
2D, KZ
11:30
от 700 ₸
22:05
от 1200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Капитан Байтасов
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Оболочка
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
