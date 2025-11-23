Меню
Киноафиша
Жанаозен, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Ауру
Расписание сеансов Ауру, 2025 в Жанаозене
23 ноября 2025
Расписание сеансов Ауру, 23 ноября 2025 в Жанаозене
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
22
Завтра
23
пн
24
вт
25
ср
26
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Ауру»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Жалын 3D
г. Жанаозен, 3А мкрн, здание кинотеатра «Жалын»
2D, KZ
23:55
от 1200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Шәй в большом городе
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Испанский детективный сериал от Netflix лихо взлетел в топе стриминга: всего шесть серий, а обсуждает везде — от Мехико до Берлина.
Какие сериалы смотреть 24–31 ноября: финал «Очень странных дел» и российские премьеры, мимо которых нельзя пройти
Одна пуля по колесам, и никакой «Скорости» бы не было: в Сети нашли оправдание для героя Киану Ривза в культовом боевике
Гадали, как в Дерри появился Пеннивайз? В сериале наконец раскрыли его происхождение — и оно страшнее, чем думали фанаты
Такой душка в белой майке, что его зверства и не замечаешь: сколько человек убил Джон Макклейн за все «Крепкие орешки»
Этот советский фильм довел до паники почти весь мир: «Броненосец “Потемкин”» запретили во Франции, Англии, Японии и Португалии — и вот почему
«Дюну» осилили, а эти книги пылятся на полке: 3 культовых трилогии, которые стали бы сенсацией в мире научно-фантастических сериалов
Джон Сноу в любом случае воткнул бы кинжал в сердце Дейнерис: это было понятно еще с первого сезона
«Так не смеялся лет двадцать»: этот свежий боевик вызвал массовую истерику у взрослых и недоумение у молодежи
Не уступают хитам Netflix: 6 российских криминальных сериалов с рейтингом 8.2+, о которых говорят даже скептики
Культовый сериал 90-х получит продолжение спустя 20 лет: вот кто вернется в «Баффи — истребительнице вампиров»
Убийство в Мексике, криминальный клан Арканзаса и убийца из прошлого: что нового посмотреть из триллеров и боевиков в ноябре
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667