Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Капитан Байтасов Расписание сеансов Капитан Байтасов, 2025 в Жанаозене 3 ноября 2025

Расписание сеансов Капитан Байтасов, 3 ноября 2025 в Жанаозене

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 1 вс 2 пн 3 вт 4 ср 5
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Капитан Байтасов»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Жалын 3D г. Жанаозен, 3А мкрн, здание кинотеатра «Жалын»
2D, KZ
23:55 от 1200 ₸
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Капитан Байтасов
Капитан Байтасов
2025, Казахстан, драма
Перемирие
Перемирие
2025, Испания / Казахстан, драма
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
Бугония
Бугония
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Сыныптас
Сыныптас
2025, Казахстан, комедия
Оболочка
Оболочка
2024, США, ужасы, триллер
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Маэстро был настоящим, а вот Кузнечик — нет? Разбираем, что в «В бой идут одни старики» правда, а что красивая легенда
Не Лилу и не Корбен: во 2 части «Пятого элемента» спасать мир должен был робот — Бессон даже написал сценарий на 180 страниц
Мог ли дементор уничтожить Волан-де-Морта? Разбираемся, что было бы с душой Темного Лорда
Без клише и с высоким рейтингом: «Переводчики» называют лучшим европейским детективом последних лет — идеально на вечер
6 минут, 118 000 000 зрителей и один уставший Медведь: секрет успеха серии «Будьте здоровы!» из «Маши и Медведя»
У него совсем другое имя: почему Росомаху часто называют Логаном
То, что было на острове, остается на острове: «Эдем» снят на реальных событиях, но их участники что-то скрывают
В «Мстителях: Судный день» без смерти супергероя не обойдется: фанаты уже знают, кого убьет Доктор Дум — намеки на это были еще летом
Когда выйдет «Черный телефон 3»? Режиссер назвал условие, без которого продолжения не будет
«Звездные войны: Видения» — не канон, но зрители не могут оторваться от 3 сезона: вот как мультик связан с основной франшизой
Кто в итоге победил в Танце Драконов? Мы знаем главный спойлер приквела к «Игре престолов»
Если бы Алая Ведьма и Джин Грей столкнулись в битве, космос бы содрогнулся: но кто из них победит?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше