Киноафиша
Фильмы
Невеста!
Расписание сеансов Невеста!, 2026 в Жанаозене
8 марта 2026
Расписание сеансов Невеста!, 8 марта 2026 в Жанаозене
Вся информация о фильме
20:50
от 400 ₸
Жалын 3D
г. Жанаозен, 3А мкрн, здание кинотеатра «Жалын»
2D, RU
12:00
от 800 ₸
23:55
от 1200 ₸
Онлайн
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Ол сен емес
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Невеста!
Отзывы
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
