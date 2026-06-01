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История игрушек 5
Расписание сеансов История игрушек 5, 2026 в Жанаозене
21 июня 2026
Расписание сеансов История игрушек 5, 21 июня 2026 в Жанаозене
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «История игрушек 5»?
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Жалын 3D
г. Жанаозен, 3А мкрн, здание кинотеатра «Жалын»
2D, KZ
13:00
от 800 ₸
14:40
от 900 ₸
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История игрушек 5
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