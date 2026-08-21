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Gateway to the West
Расписание Gateway to the West (2022) в Жанаозене на сегодня
Расписание Gateway to the West (2022) в Жанаозене на сегодня
Gateway to the West
боевик, исторический
2022 / Венгрия
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Расписание сеансов в городе Актау
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Время
Кинотеатр
Kinoplexx 7 Saya Park
г. Актау, ТРЦ Saya Park, мкр. 10, 2 этаж
2D, KZ
13:10
от 15000 ₸
15:10
от 15000 ₸
18:30
от 3500 ₸
22:20
от 3500 ₸
Kinoplexx Aktau
г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау»
2D, KZ
23:10
от 2700 ₸
Жалын 3D Актау
г. Актау, 14 мкрн, ТРЦ «Астана»
2D, KZ
19:00
от 1100 ₸
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