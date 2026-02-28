Меню
Расписание сеансов Абай бол, 2026 в Усть-Каменогорске
4 марта 2026
Расписание сеансов Абай бол, 4 марта 2026 в Усть-Каменогорске
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
MaxOn Cinema
Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 62
2D, KZ
14:50
от 2900 ₸
16:25
от 2900 ₸
18:00
от 3400 ₸
19:35
от 3400 ₸
23:20
от 3400 ₸
