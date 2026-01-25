Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Жалмауыз Кемпір Расписание сеансов Жалмауыз Кемпір, 2026 в Усть-Каменогорске 25 января 2026

Расписание сеансов Жалмауыз Кемпір, 25 января 2026 в Усть-Каменогорске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 25
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Жалмауыз Кемпір»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
MaxOn Cinema Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 62
2D, KZ
10:55 от 2600 ₸ 12:25 от 2600 ₸
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Көз тимесін
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать
2026, США, фантастика
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
2026, США, ужасы
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Тәубе
Тәубе
2026, Казахстан, драма
Жалмауыз Кемпір
Жалмауыз Кемпір
2026, Казахстан, ужасы
Акыркы дем
Акыркы дем
2025, Кыргызстан, драма
Жұмақтан билет
Жұмақтан билет
2026, Казахстан, комедия, драма
Гипноз
Гипноз
2026, Казахстан, драма
Флибубу
Флибубу
2025, Финляндия / Франция / Малайзия / Польша, приключения, анимация, комедия
Убойная суббота
Убойная суббота
2025, США / Канада, боевик, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше