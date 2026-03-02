В этом сериале 2023 года Жарков — главная звезда: «Будто Миша Шибанов постарел просто»

3 причины, чтобы включить новинку турдизи «Под землей» прямо сейчас: такое редко показывают по ТВ

«Она меня бесит и раздражает!»: зрители назвали персонаж, который рушит «Первый отдел» сильнее любого злодея

«Залипательные» мини-сериалы от Okko, от которых сложно оторваться: а в киноленте №1 играет Янковский — рекомендую

Это вам не Ларин из «Улиц разбитых фонарей»: детектив НТВ, который вы могли упустить — зацепил рейтинг 7.6, и не зря

Причина не в неудачном времени для проката: BadComedian резко высказался, почему «28 лет спустя: Храм костей» — это провал

Дания, Канада и США: неожиданные детективные находки для тех, кто устал от банальных расследований

Диверсанты, шпионы и бандиты: 7 крутых сериалов о сыщиках в годы Великой Отечественной

Эти фильмы даже американцам показать не стыдно: Михалков советует иностранцам ленту с Колесниковым из «Первого отдела»

В этих 3 картинах по Стивену Кингу нет ни капли хоррора: и это к лучшему — наконец, все рейтинги выше 7

Звезда нового «Короля и Шута» рассказал, что посоветовал ему Князь перед съемками: «Были долгие и личные беседы»