Киноафиша Фильмы Гипноз Расписание сеансов Гипноз, 2026 в Усть-Каменогорске

Расписание сеансов Гипноз, 2026 в Усть-Каменогорске

Сегодня 16
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
MaxOn Cinema Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 62
2D, KZ
12:50 от 2200 ₸ 15:00 от 2700 ₸ 17:10 от 2700 ₸
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
28 лет спустя: Храм из костей
2026, США, ужасы
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Охота на розового зайца
2025, Казахстан, драма
Акыркы дем
2025, Кыргызстан, драма
Жұмақтан билет
2026, Казахстан, комедия, драма
Гипноз
2026, Казахстан, драма
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
2025, США, триллер
Примат
2026, США, ужасы
Ойын
2026, Казахстан, детектив
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
