Киноафиша Фильмы Stray Kids: The dominATE Experience Расписание сеансов Stray Kids: The dominATE Experience, 2026 в Усть-Каменогорске

Расписание сеансов Stray Kids: The dominATE Experience, 2026 в Усть-Каменогорске

Вся информация о фильме
Расписание сеансов в городе Семей

Сегодня 6
Qazyna Cinema Семей, улица Шугаева, 28
2D, RU
17:45 от 1600 ₸
Полное расписание и билеты
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Бiр түп алма ағашы
Бiр түп алма ағашы
2026, Казахстан, драма
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Көз тимесін
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
Заклятие. Обряд реинкарнации
Заклятие. Обряд реинкарнации
2025, США / Канада, драма, ужасы, триллер
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
На помощь!
На помощь!
2026, США, ужасы, триллер
Крипер
Крипер
2025, Канада / США, ужасы
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
