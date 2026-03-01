Меню
Киноафиша
Усть-Каменогорск, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Астрал. Амулет зла
Расписание сеансов Астрал. Амулет зла, 2025 в Усть-Каменогорске
10 марта 2026
Расписание сеансов Астрал. Амулет зла, 10 марта 2026 в Усть-Каменогорске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Завтра
10
ср
11
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Астрал. Амулет зла»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
MaxOn Cinema
Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 62
2D, RU
00:10
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Невеста!
Отзывы
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Ол сен емес
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Хамнет: История, вдохновившая Гамлета
Рецензия
Отзывы
2025, США, биография, драма
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
5 сезон закончился, но Брагин с Шибановым вернулись: на НТВ вышла «секретная серия» «Первого отдела» — еще 50 минут новых расследований
«Место встречи изменить нельзя» служил вдохновением: этот детективный сериал вы могли пропустить — битва Месхи и Петренко
Всего на 2% не дотянул до оригинального сериала: этот спин-офф еще не вышел, а уже ухватил 91% на Rotten Tomatoes
Сначала «Пес» и «Лихач», теперь пожарный: Никита Панфилов снова стал лицом новой премьеры НТВ — сериал «Огонь», 20 серий уже скоро
Сначала чернокожая актриса, потом Мерфи, теперь звезда Marvel: инсайдер назвал главного кандидата на роль Волан-де-Морта в сериале HBO
«Великолепный век» оставил непонятки: почему на самом деле Сулейман и Хюррем не решались отменить закон Фатиха
На смену Борану придет та самая Мерьем: в Сети появились свежие спойлеры к «Далекому городу»
Все думали, что Иван Колесников и есть Брагин, но ошибались: актер сделал неожиданное признание о герое «Первого отдела»
Включите вечером — и досмотрите до финала залпом: 3 новых сериала 2026 года, которые уже вышли целиком в хорошем качестве
Фанаты «Бандитского Петербурга» до сих пор не знают предысторию: 16 серий сведут с ума — сюжет невероятен
Создавали специально для него: только в 37 лет узнала, что Жан Клод Ван-Дамм должен был сыграть Джонни Кейджа в фильме Mortal Combat
Фому из «Невского» в этом сериале не все узнают: 12-серийный сериал НТВ про очередного маньяка — смотрится на одном дыхании
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667