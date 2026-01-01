Меню
Киноафиша Фильмы Qazaq Alemi 2 Расписание сеансов Qazaq Alemi 2, 2025 в Усть-Каменогорске 2 января 2026

Расписание сеансов Qazaq Alemi 2, 2 января 2026 в Усть-Каменогорске

MaxOn Cinema Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 62
2D, KZ
00:45 от 3500 ₸ 10:55 от 2600 ₸ 19:00 от 3500 ₸ 20:55 от 3500 ₸ 21:25 от 3500 ₸ 22:50 от 3500 ₸ 23:20 от 3500 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Анаконда
Анаконда
2025, США, комедия
