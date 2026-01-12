Меню
Фильмы
Синистер. Первое проклятие
Расписание сеансов Синистер. Первое проклятие, 2025 в Усть-Каменогорске
13 января 2026
Расписание сеансов Синистер. Первое проклятие, 13 января 2026 в Усть-Каменогорске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
12
Завтра
13
ср
14
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Синистер. Первое проклятие»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
MaxOn Cinema
Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 62
2D, RU
21:00
от 1800 ₸
22:05
от 1800 ₸
22:50
от 1800 ₸
23:55
от 1800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
Горничная
Отзывы
2025, США, триллер
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
