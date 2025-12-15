Меню
Киноафиша
Усть-Каменогорск, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
№37
Расписание сеансов №37, 2025 в Усть-Каменогорске
16 декабря 2025
Расписание сеансов №37, 16 декабря 2025 в Усть-Каменогорске
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
15
Завтра
16
ср
17
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «№37»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
MaxOn Cinema
Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 62
2D, KZ
12:55
от 2600 ₸
18:10
от 3500 ₸
19:55
от 3500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Bayguys
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Какого ты рода?
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Океан чудес
Отзывы
2023, Китай, приключения, анимация, драма
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Тихая ночь, смертельная ночь
Рецензия
Отзывы
2025, США / Канада, ужасы
Эльф и украденное рождество
Отзывы
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
Только одному сериалу с Авериным зрители поставили 8,3 из 10: это не «Склифосовский» и не «Глухарь»
В СССР про них говорили шепотом, ведь такого быть не могло: 5 честных и реальных сериалов про советских маньяков
Netflix замахнулся на лавры главного хита HBO: этому сериалу уже пророчат славу первого сезона «Настоящего детектива»
Не только второй сезон «Золотого дна»: 5 российских проектов, где Гуськов появляется на экране вместе со своей женой
«Дай бог этому Деппу здоровья!»: Басилашвили услышал про новую версию «Мастера и Маргариты» — и его реакция как холодный душ
Этот сериал НТВ отличается от других проектов телеканала: вместо кабинетов — тайга и дух русского севера, но интриги не меньше
Не блокбастер, не франшиза, но 98% зрителей советуют посмотреть: этот военный триллер Гая Ричи прошёл мимо многих — и зря
Разобрались раз и навсегда: «Зверополис» и «Зверопой» — это одна вселенная или нет
«Хвастун воскресил невесту из морозилки»: ИИ зашифровал 5 советских новогодних фильмов в одну строчку — попробуйте угадать (тест)
Мины, паралитический газ и эвакуация всего города в мирные 80-е: это произошло не только в советском фильме «Дело для настоящих мужчин», но и в реальности
Паша Семёнов в костюме Деда Мороза: эту новогоднюю серию «Невского» непросто забыть
Почему у «Ёлок 12» сразу четыре режиссёра? Вы знаете их по «Молодёжке», «Макрону» и прошлым частям франшизы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667