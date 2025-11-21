Меню
Шәй в большом городе
Расписание сеансов Шәй в большом городе, 2025 в Усть-Каменогорске
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Вся информация о фильме
Сегодня
21
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
MaxOn Cinema
Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 62
2D, KZ
16:05
от 2700 ₸
19:50
от 3200 ₸
23:35
от 3200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Злая. Часть 2
Отзывы
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Шәй в большом городе
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Отзывы
2025, Финляндия / США, боевик, военный
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Первая ведьма. Долина дьявола
Отзывы
2025, Таиланд, боевик, ужасы, триллер
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Отзывы
2024, США, ужасы
«Слишком хорошо сыграл мерзопакостную тварь»: после сериала «Как приручить лису» карьера этого актера не будет прежней
Маньячная команда Меглина в 3 сезоне «Метода» обитала в реальном особняке: рассказываем, где снимали этот эстетичный кошмар
Sony показала первый кадр «Джуманджи 3» и осторожно подмигнула поклонникам фильма Робина Уильямса: неужели вернемся в 1995? (фото)
Не ждите спокойного 2 сезона: в «Воскрешении» может появиться самый опасный маньяк в истории «Декстера» (осторожно, спойлеры)
Эффект «Острова проклятых»: 5 фильмов, в которых нас до самого финала водят за нос и только в конце все становится на свои места
Когда выйдут «Пять ночей с Фредди 2»? Точная дата премьеры уже известна и она стала ключом к новой тайне аниматроников
После успеха «Уэнсдей» Netflix взялся за новый сериал по мотивам культового комикса: смешали хоррор и фэнтези в одном флаконе
2026 год наконец-то будет спокойным! Овна Асмус ждут перемены, а у Скорпиона Меньшикова дела пойдут в гору — полный прогноз по знакам
Зрители ждут от «Судного дня» повторения старого сценария, но это огромная ошибка: фильм станет не началом, а концом эпохи
Зачем Доктор Стрэндж помог Человеку-пауку вопреки своим принципам: оказывается, этих героев кое-что связывается
«Невский 8» замедлился, «Первый отдел 5» снял уже 19 эпизодов: на какие даты выхода зрителям стоит ориентироваться
Не приквел вроде «Дома Дракона» и не история Джона Сноу: Мартин проболтался, что «Игра престолов» получит полноценное продолжение
