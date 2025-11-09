Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Gold'n Рахат Расписание сеансов Gold'n Рахат, 2025 в Усть-Каменогорске

Расписание сеансов Gold'n Рахат, 2025 в Усть-Каменогорске

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 9 пн 10 вт 11 ср 12
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Gold'n Рахат»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
MaxOn Cinema Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 62
2D, KZ
12:15 от 2600 ₸ 15:30 от 3000 ₸ 18:45 от 3500 ₸ 22:00 от 3500 ₸
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Gold'n Рахат
Gold'n Рахат
2025, Казахстан, комедия
Adal
Adal
2025, Казахстан, драма
Перемирие
Перемирие
2025, Испания / Казахстан, драма
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Пушистые каникулы
Пушистые каникулы
2025, Португалия / Испания, приключения, комедия, семейный
Франкенштейн: Воскрешение
Франкенштейн: Воскрешение
2023, Великобритания, драма, триллер
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Бугония
Бугония
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Вы до сих пор фанат Крэнстона после роли Хайзенберга в сериале «Во все тяжкие»? Актер сыграл в еще одной крутой драме, которую вы могли пропустить
Так умер Ракета в Marvel или нет? Концовка нового сериала переписала историю Енота и выдавила слезы из зрителей
5 тру-крайм сериалов, которые не стоит смотреть в темноте: после них спокойно заснуть не получится
Эта жуткая теория о хитовом мультике Миядзаки пугает фанатов: аниме «Рыбка Поньо на утесе» — не детская сказка, а мрачный ужастик
Задолго до «Дюны»Вильнева: 3 мини-сериала в жанре фэнтези, о которых мало кто слышал
Почему Цири в 4 сезоне «Ведьмака» называет себя Фалькой: объясняем для тех, кто промотал ее галлюцинации в пустыне
Никакая она не Антонина! Всю жизнь ошибались: как на самом деле звали Тосю Кислицыну из фильма «Девчата»
Впервые после «Сола» Винс Гиллиган создал настоящий шедевр: на Rotten Tomatoes сериал получил уникальные 100%
Зачем в «Игре престолов» Старкам раздали по лютоволку? Ответ скрыт в древней магии
Сколько лет Швецовой в сериале «Тайны следствия»? Актриса скрыла настоящий возраст от режиссера
«Никогда не видел даже "Во все тяжкие"»: звезда «Гарри Поттера» признался, что смотрит вместо громких хитов
«Такого бреда не было со времен “Бумера 3”»: фильм «Бригада: Наследник» доказал, что ностальгию можно убить всего за 2 часа
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше