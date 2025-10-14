Меню
Расписание сеансов Джунглилау, 2025 в Усть-Каменогорске
14 октября 2025
Расписание сеансов Джунглилау, 14 октября 2025 в Усть-Каменогорске
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
12
пн
13
вт
14
ср
15
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Джунглилау»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
MaxOn Cinema
Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 62
2D, KZ
12:15
от 1800 ₸
15:45
от 1800 ₸
19:15
от 1800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Ужастики. Ожившие рисунки
Отзывы
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Ифрит 2
Отзывы
2025, Кыргызстан, ужасы
Изумительная Мокси
Отзывы
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Керексин
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Наследство по-братски
Отзывы
2024, Ирландия, комедия
