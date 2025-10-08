Меню
Фильмы
Аменгер
Расписание сеансов Аменгер, 2025 в Усть-Каменогорске
8 октября 2025
Расписание сеансов Аменгер, 8 октября 2025 в Усть-Каменогорске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Завтра
6
вт
7
ср
8
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Аменгер»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
MaxOn Cinema
Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 62
2D, KZ
12:30
от 2200 ₸
14:40
от 2700 ₸
16:50
от 2700 ₸
19:00
от 3200 ₸
21:10
от 3200 ₸
23:20
от 3200 ₸
