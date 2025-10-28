Не только 29 августа 1997 года: сколько раз во вселенной «Терминатора» человечество пережило Судный день

Почему после щелчка Таноса в живых осталась именно эта кучка Мстителей? Не зря этот момент ждали целых 10 лет

Даже предательство Кывылджим не спасло ситуацию: что происходит с «Клюквенным щербетом» и его рейтингами

Не просто носитель для Камня Разума: 3 доказательства того, что Вижн — самый недооцененный член команды «Мстителей»

Рейтинг 3,9 из 10, но просмотры растут в геометрической прогрессии: 3 сезон «Ванпанчмена» снова всех удивил

Так кто же все-таки сильнее, Наруто или Саске? Фанаты спорят годами, но ответ все-таки очевиден

Афиша с кенгуру-боксером и агитационный плакат времен СССР: все отсылки к России в культовом сериале «Друзья»

Удивительно, но есть даже хит из Индии: 4 сериала 2025 года, которые получили оценку выше 9 на IMDb

Что происходит с Хищником, который нарушил Кодекс Яутджа: ответ дали в фильме 2018 года

Даже путешествия во времени есть: 3 полнометражных мультфильма «Три кота», о которых мало кто знает

«Оверлук» — не просто дом с привидениями: эта фанатская теория объясняет глубокий смысл фильма «Сияние»