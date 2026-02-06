Меню
Фильмы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Расписание сеансов Рыбка унывака. Подводное приключение, 2025 в Усть-Каменогорске
Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 62
2D, RU
17:40
от 2700 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Бiр түп алма ағашы
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Убежище
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Көз тимесін
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Заклятие. Обряд реинкарнации
Отзывы
2025, США / Канада, драма, ужасы, триллер
Рыбка унывака. Подводное приключение
Отзывы
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
На помощь!
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Крипер
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, ужасы
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
