Меню
Киноафиша
Усть-Каменогорск, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Ёлки 12
Расписание сеансов Ёлки 12, 2025 в Усть-Каменогорске
30 декабря 2025
Расписание сеансов Ёлки 12, 30 декабря 2025 в Усть-Каменогорске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Завтра
29
вт
30
ср
31
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Ёлки 12»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
MaxOn Cinema
Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 62
2D, RU
20:45
от 1800 ₸
22:30
от 1800 ₸
23:25
от 1800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Анаконда
Отзывы
2025, США, комедия
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Поймать монстра
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
У «Олдскула» — 22%, у «Нам покер» — 16: зрители выбрали главную комедию 2025 года (в главный ролях звезда «Невского»)
Соскучились по «Сватам», но 7 сезонов уже посмотреть не успеете: включайте новогодний фильм — Киркоров и Лазарев не зря приехали в Кучугуры
Ридли Скотт должен был ответить в «Чужом: Завете» на все вопросы, а он всех еще больше запутал: 3 загадки франшизы
«Один из лучших сериалов года!»: финальный эпизод «Из многих» получил рейтинг 8,5 на IMDb — уже сравнивают с «Во все тяжкие»
А будет ли 2 сезон и когда? Что известно о продолжении сериала «Большая вода» на НТВ
Сценарист «Волшебного участка» и Куценко объединились: почему «Встать на ноги» уже называют главным прорывом Okko в 2026 году
От мумии перешли к подмене младенцев: в 4 сезоне «Клюквенный щербет» не перестает раздражать поворотами сюжета
В «Дарах смерти» историю Снейпа сократили до пары минут: только читавшие книгу прочувствовали его историю с Лили
Настоящую фамилию Веры Алентовой уже никто и не помнит: сменила документы только в 27 лет
Культовые «Утомленные солнцем» «порезали» в онлайне: сцены с Михалковым удалили первыми, но почему?
В 2025 году на HBO Max вышло сразу 3 крутых сериала: только закрепили за телеканалом звание лидера
3 главные ошибки Рика Граймса, из-за которых все в «Ходячих мертвецах» поплатились: не такой уж он и герой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667