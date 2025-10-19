Меню
Фильмы
Лермонтов
Расписание сеансов Лермонтов, 2025 в Усть-Каменогорске
19 октября 2025
Расписание сеансов Лермонтов, 19 октября 2025 в Усть-Каменогорске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
18
Завтра
19
вт
21
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Лермонтов»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
MaxOn Cinema
Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 62
2D, RU
16:10
от 3000 ₸
18:40
от 3500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Черный телефон 2
Отзывы
2025, США, ужасы
Назад в 90-ые. Мен оралам
Отзывы
2025, Казахстан, мелодрама
Ифрит 2
Отзывы
2025, Кыргызстан, ужасы
Ледяной предел
Отзывы
2025, США, триллер
Опасные связи
Рецензия
Отзывы
2024, США, ужасы, детектив, триллер
Изумительная Мокси
Отзывы
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Мокрячок Попай
Отзывы
2025, США, ужасы
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Бэмби: Лесной кошмар
Отзывы
2024, Великобритания, ужасы, триллер
