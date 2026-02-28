Меню
Расписание сеансов Убийцы, 2023 в Усть-Каменогорске
2 марта 2026
Расписание сеансов Убийцы, 2 марта 2026 в Усть-Каменогорске
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
28
Завтра
1
пн
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Убийцы»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
MaxOn Cinema
Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 62
2D, RU
17:05
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Железо
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Скарлет
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Супер Мишка
Отзывы
2024, Китай, приключения, анимация
Кит-убийца
Отзывы
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
