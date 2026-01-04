Меню
Киноафиша
Усть-Каменогорск, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Три богатыря и свет клином
Расписание сеансов Три богатыря и свет клином, 2025 в Усть-Каменогорске
5 января 2026
Расписание сеансов Три богатыря и свет клином, 5 января 2026 в Усть-Каменогорске
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вопросы и ответы
Вся информация о мультфильме
Сегодня
4
Завтра
5
вт
6
ср
7
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Три богатыря и свет клином»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
MaxOn Cinema
Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 62
2D, RU
10:35
от 1800 ₸
14:10
от 1800 ₸
17:45
от 1800 ₸
21:00
от 1800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Анаконда
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия
Выдавали Труса, Балбеса и Бывалого с головой: что значили шапки героев «Операции „Ы“» в СССР
Печкин бесит, мама не любит Дядю Федора, а музыка даже не запомнилась: иностранцы посмотрели «Зиму в Простоквашино» и расстроились
Джордж Клуни назвал свой худший фильм: с этим не поспоришь — 11 номинаций на «Золотую малину» и 3,8 на IMDb
2026 год только начался, а в России уже радуют крутыми сериалами: на эти 4 проекта точно стоит обратить внимание
Во 2 сезоне Fallout Люси попала в плен к Легиону: только заядлые геймеры знают, что это за фракция в Пустоши и чем она опасна
«Клюквенный щербет» и здесь отличился: рассказываем, когда выйдут в эфир новые серии турецких сериалов после Нового года
5 фильмов 90-х про роботов, на которых выросла целая эпоха — от «Терминатора» до хитов, которые вы забыли
Почему все называли Волан-де-Морта «Сами-Знаете-Кем»: дело не только в чарах Табу, наложенных Темным лордом
Так выжила ли Оди в финале «Очень странных дел»: братья Дафферы не дали точного ответа, но Майк подсказал зрителям
Почему Хюррем все время держалась подальше от Баязида? В «Великолепном веке» этот момент упустили
Второй сезон «Ландышей» больше не щадит зрителя: но вот 5 причин, почему стоит включить 1 серию уже сейчас
«Полюбить — так…» кого? Думаете, знаете все цитаты? Этот тест по «Москва слезам не верит» заставит усомниться в себе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667