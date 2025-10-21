Меню
Фильмы
Трон: Арес
Расписание сеансов Трон: Арес, 2025 в Усть-Каменогорске
21 октября 2025
Расписание сеансов Трон: Арес, 21 октября 2025 в Усть-Каменогорске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Сегодня
18
Завтра
19
пн
20
вт
21
ср
22
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
MaxOn Cinema
Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 62
2D, RU
10:40
от 1800 ₸
12:55
от 1800 ₸
13:55
от 1800 ₸
15:10
от 1800 ₸
17:25
от 1800 ₸
18:25
от 1800 ₸
19:40
от 1800 ₸
20:40
от 1800 ₸
21:55
от 1800 ₸
22:55
от 1800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Черный телефон 2
Отзывы
2025, США, ужасы
Назад в 90-ые. Мен оралам
Отзывы
2025, Казахстан, мелодрама
Ифрит 2
Отзывы
2025, Кыргызстан, ужасы
Ледяной предел
Отзывы
2025, США, триллер
Опасные связи
Рецензия
Отзывы
2024, США, ужасы, детектив, триллер
Изумительная Мокси
Отзывы
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Мокрячок Попай
Отзывы
2025, США, ужасы
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Бэмби: Лесной кошмар
Отзывы
2024, Великобритания, ужасы, триллер
Не обувь, а оружие Таноса: в «Волшебнике Изумрудного города» туфельки Элли – лишь телепорт, но в «Стране ОЗ» все гораздо круче
«Это была суровая зима»: фанаты уверены, что Шрек сожрал собственных сыновей — вот как к этому пришли
Название говорит само за себя, но откуда тогда в кадре древний Кремль: где снимали сериал «Васька»
Юная журналистка и старая фрау: зачем Лиознова добавила в «17 мгновений весны» двух героинь, которых не было в книгах
Думали, просто ради эффектности? А вот и нет: почему у ксеноморфов из «Чужого» такие вытянутые головы — и что они скрывают
По нарядам советской «Эмили в Париже» сходили с ума миллионы: в культовом фильме нашли отсылки к хиппи и Ива Сен-Лорану
5 частей, 8 короткометражек и целый спин-офф: как посмотреть всю франшизу «Ледниковый период» и не сойти с ума
Страшнее распиаренных «Грешников» с «Орудиями»: 3 ужастика 70-летней давности, которые напугают даже в 2025 году
Он снова выходит на связь, чудила: в США шедевральный «Черный телефон 2» уже вышел – выйдет даже в России
7 лет казалось, что это невозможно: в «Магической битве» официально появился герой эпичнее и круче Годжо Сатору
В «Великолепном веке» этого показывать не стали, чтобы зрителей не стошнило: вот что подавали Сулейману на обед
Физика ушла в отпуск: разбираем абсурдную смерть Визериса из «Игры престолов» от золотой короны (температура — не та, звук — не тот)
