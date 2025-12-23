Меню
Киноафиша
Фильмы
Аватар: Пламя и пепел
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Усть-Каменогорске
23 декабря 2025
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 23 декабря 2025 в Усть-Каменогорске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Факты
Вся информация о фильме
MaxOn Cinema
Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 62
2D, KZ
10:25
от 1800 ₸
21:50
от 1800 ₸
2D, RU
11:40
от 1800 ₸
12:50
от 1800 ₸
14:00
от 1800 ₸
15:15
от 1800 ₸
16:25
от 1800 ₸
17:35
от 1800 ₸
18:05
от 1800 ₸
18:50
от 1800 ₸
20:00
от 1800 ₸
21:10
от 1800 ₸
21:40
от 1800 ₸
22:25
от 1800 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Тихая ночь, смертельная ночь
Рецензия
Отзывы
2025, США / Канада, ужасы
