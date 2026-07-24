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Расписание Сверхспособные (2026) в Уральске на сегодня
Расписание Сверхспособные (2026) в Уральске на сегодня
Сверхспособные
приключения
2026 / Казахстан
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Расписание сеансов в городе Аксай
Сегодня
24
Формат сеанса
Все
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Время
Кинотеатр
Cinema Park
г. Аксай, ул. Молодежная, 13, ТЦ «Jarsuat», 3 этаж
2D
17:50
от 2200 ₸
19:00
от 2200 ₸
20:10
от 2200 ₸
Полное расписание и билеты
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