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Киноафиша Фильмы Сверхспособные Расписание Сверхспособные (2026) в Уральске на сегодня

Расписание Сверхспособные (2026) в Уральске на сегодня

Сверхспособные
Сверхспособные приключения 2026 / Казахстан
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Расписание сеансов в городе Аксай

Сегодня 24
Формат сеанса
Группировать сеансы
Cinema Park г. Аксай, ул. Молодежная, 13, ТЦ «Jarsuat», 3 этаж
2D
17:50 от 2200 ₸ 19:00 от 2200 ₸ 20:10 от 2200 ₸
Полное расписание и билеты
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Бишарашки в Индии: В поисках мамы
Бишарашки в Индии: В поисках мамы
2026, Казахстан, комедия
Степь
Степь
2022, Казахстан, драма
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Патруль времени
Патруль времени
2025, Канада, приключения, анимация, семейный
Дни Сакамото
Дни Сакамото
2026, Япония, боевик, комедия, криминал
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