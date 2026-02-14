Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Не оставляй, мама! Расписание сеансов Не оставляй, мама!, 2026 в Уральске 15 февраля 2026

Расписание сеансов Не оставляй, мама!, 15 февраля 2026 в Уральске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 14 Завтра 15
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Не оставляй, мама!»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx Uralsk г. Уральск, просп. Абулхаир хана, 179, ТРК «Орал».
2D, KZ
16:00 от 2000 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Белдхэм. Проклятие ведьмы
Белдхэм. Проклятие ведьмы
2024, США, ужасы, триллер
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
После кассы в $1,2 млрд вопрос был один: будет ли «Зверополис 3»? Вот что сказали авторы
26 февраля на Netflix решится судьба Бенедикта: 4 новые серии «Бриджертонов» меняют правила игры и свежий трейлер это подтверждает (видео)
Испанский детективный сериал от Netflix наделал много шума на стриминге: всего 6 серий, а обсуждают от Мехико до Берлина
Самый идеальный сериал по Стивену Кингу длится 4 часа: осилите за один вечер и останетесь в ужасе от финала до утра
Думали, что «Назад в будущее» — это уморительная трилогия о приключениях? Посмотрите ее в нужном порядке и расстроитесь
Понравились «Фишер», «Метод» и «Декстер»? Польская «Изморозь» показывает маньяка без загадок — и держит в напряжении все 7 серий
Если пересматривать «Игру престолов» в 2026, сразу видно серию, где все скатилось на дно: и этот эпизод не в 7 сезоне
Детектив и ироничный экшен: 2 новинки 2026 года на 6-8 серий, которые я посмотрела залпом за один вечер
Можно посмотреть за один вечер: сколько серий у «Повелителя мух» и когда они выходят? Первая уже в Сети
По одному слову Аня поняла, что Шарапов — стукач: этот момент в «Место встречи изменить нельзя» многие не замечали годами
Обожаю этого красавчика: пока жду 5 сезон «Первого отдела», гляну еще один сериал НТВ с Колесниковым в главной роли
Каждая серия — новое убийство из сна: на PREMIER стартовал уникальный детектив с Прилучным и Моряк, который не похож ни на один другой сериал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше