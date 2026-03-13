Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Два, три, призрак, приди! Расписание сеансов Два, три, призрак, приди!, 2025 в Уральске

Расписание сеансов Два, три, призрак, приди!, 2025 в Уральске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 13
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Два, три, призрак, приди!»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Көркем г. Уральск, просп. Евразия, 101, ТЦ «City Center»
2D
23:10 от 2200 ₸
Чёрный двор в кино
Чёрный двор в кино
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал
Свадьба — это только начало
Свадьба — это только начало
2026, Казахстан, мелодрама
Ол сен емес
Ол сен емес
2026, Казахстан, комедия
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Напоминания о нем
Напоминания о нем
2026, США, мелодрама
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Скарлет
Скарлет
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Мама
Мама
2026, Казахстан, драма
Калевала: Первый викинг
Калевала: Первый викинг
2026, Финляндия, драма, исторический
Невеста!
Невеста!
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
2 сезон для новой «Молодежки» станет финалом: что будет с «Акулами Политеха»
Первые 30 минут вообще не понимала, что происходит: осилила новый спин-офф «Игры престолов» за вечер и хочу еще
«Невский» померкнет, а ведь режиссер один: всего 4 серии, а под впечатлением до сих пор
Если любите Устюгова из «Ментовских войн», посмотрите его в другой роли: историческая сага «Годунов» с рейтингом 8,5 впечатлит
На ИВИ выпустят «новых "Ранеток"»: у хита 2000-х было 340 серий, а сколько продержится «Двойная жизнь Ми»
Поклонникам показали закулисье «Шефа 8»: в Сети спорят, сколько эпизодов уже снято (видео)
Агата Кристи отдыхает: нашла советский фильм СССР является самым настоящим триллером — актерский состав поражает
После «Слова пацана» и «Аутсорса» — новый риск: Минекаев, Александрова и Кологривый снимаются в фильме «Цирк» (там еще Прилучный ногами рисует)
Этот рецепт из «Леди Баг и Супер-Кота» можно повторить дома: любимый десерт Тикки будто только из парижской кондитерской
Только вышел на НТВ — и уже можно посмотреть целиком: новый детектив со звездой «Первого отдела» многие пропустили, а зря
Остался 1 эпизод и сериал «Встать на ноги» с Куценко подходит к развязке: когда выйдет финальная 8 серия и где его снимали
Этот «Невский» без Васильева только всех расстроил: «Смотрится как любительская работа»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше