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Зверолюция
Расписание сеансов Зверолюция, 2026 в Уральске
Расписание сеансов Зверолюция, 2026 в Уральске
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверолюция»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
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20:50
от 400 ₸
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20:50
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Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx Uralsk
г. Уральск, просп. Абулхаир хана, 179, ТРК «Орал».
2D, RU
13:40
от 2000 ₸
16:50
от 2000 ₸
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